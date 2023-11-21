الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«كولر» يحدد برنامج الأهلي التدريبي قبل مواجهة ميدياما الغاني في دوري الأبطال

كولر
كولر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى على وضع البرنامج التدريبى قبل مواجهة ميدياما الغانى، السبت المقبل، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

ووضع “كولر” برنامجا تدريبيا يتضمن خوض التدريبات أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، قبل أن يمنح الفريق راحة من التدريبات، غدًا الاربعاء، علي أن يختتم تدريباته الخميس والجمعة، يعقبها اختيار القائمة التى سيدخل بها معسكرا مغلقا ليلة المباراة التى ستقام على ملعب السلام بسبب غلق إستاد القاهرة لزراعة البذرة الشتوية.

 وينتظم في التدريبات كل من المالي أليو ديانج والجنوب إفريقي، بيرسى تاو لعودتهما غدًا من معسكر منتخبى بلديهما وأكد الجهاز الطبى للفريق أن فرص لحاق الثنائى طاهر محمد طاهر وعلى معلول قائمة فى اللحاق بمباراة ميدياما حسب وجهة نظر السويسري مارسيل كولر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن طاهر يعانى من إجهاد خفيف وسوف يخضع لفحص طبى اليوم لتحديد موقفه وإن كان فرص لحاقه كبيرة بينما يحتاج على معلول الى يومين قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

رضا سليم يجري أشعة للاطمئنان على حالته

 وأضاف أن رضا سليم يواصل برنامجه التأهيلى بشكل طبيعى وهو بحاجة إلى 3 أسابيع للعودة للمشاركة فى المباريات ولكنه سيشارك فى التدريبات الجماعية مطلع الشهر المقبل.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات الجماعية مساء أمس الأول بقياسات أوزان ومحاضرة مطولة من المدير الفنى وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏ 

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.

كولر الاهلى ميدياما الغاني أليوديانج بيرسى تاو طبيب الفريق

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