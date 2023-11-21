شيماء أبو العنين: السيسي داعم كبير للمرأة المصرية (فيديو)

قالت شيماء أبوالعنين مساعد أمين المشروعات بمحافظة الجيزة، إن المرأة أخذت حقوقها في عهد الرئيس السيسي بعد أن كانت مهمشة في المجتمع وكان داعم كبير للسيدة المصرية، مضيفة: “أعطاها فرص كبيرة لحياتها لتستمد قوتها لذلك أعلن دعمي الكامل له لفترة رئاسية جديدة”.

وأكدت أن الرئيس السيسي حرص علي تمكين المرأة المصرية وجعل بينها وبين الرجل مساواة في العمل والمجتمع وساعد المرأة المعيلة وحرص علي توفير حياة أمنة لها.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.