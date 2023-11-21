زعيم الأغلبية خلال جلسة البرلمان: النواب جميعًا يرفضون تهجير الفلسطينيين لسيناء

وسط تصفيق الأعضاء..

ضجت قاعة الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالتصفيق الحاد لمدة دقيقة خلال حديث النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عندما قال: «نواب البرلمان جميعًا يرفضون تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء».

وردد عدد من النواب هتافات تحيا مصر داخل قاعة الجلسة أثناء حضور المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما قام نواب البرلمان بالوقوف والتصفيق تقديرًا لحديث زعيم الأغلبية عن رفض التهجير ودعم الدولة المصرية في كل الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وتناقش الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في شأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.