الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطيني: 1353 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت القطاع منذ بدء العدوان

مساعدات
مساعدات

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عدد الشاحنات الإنسانية التي دخلت القطاع وصل إلى 1353 منذ بدء العدوان، وفقًا لفضائية الغد بحسب الصفحة الرسمية للجمعية.

وأجلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 28 طفلًا من الأطفال الخدج لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بالتنسيق من خلال منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا"، فيما بقي3 أطفال في المستشفى الاماراتي في رفح بصحة جيدة.

لإنقاذهم من الموت.. قل 31 من الأطفال الخدج إلى مصر

وفي وقت سابق قال أبو صبحي، أحد المسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تم نقل 31 من الأطفال الخدج الفلسطينيين أمس عبر التنسيق مع الأمم المتحدة لدخول مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وتابع، في تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أن مستشفى الشفاء يعاني من انقطاع وانعدام تام للوقود والكهرباء والرعاية الصحية الكاملة بحسب البروتوكول المتعارف عليه، وتم الدخول عبر 6 سيارات إسعاف ونقل31 طفلا من الخدج من أصل 34 طفلا، حيث استشهد 3 أطفال.

وتم نقل الأطفال اليوم من مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي إلى مصر، ليصل عددهم الآن إلى 28 طفلا، متمنيا استكمال رعايتهم الطبية في مصر بسلام دون فقد أحدهم.

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