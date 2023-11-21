الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يقع على ساحل القطاع.. أبرز المعلومات عن مرفأ غزة

مرفأ غزة
مرفأ غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف يشمل أهم المعلومات عن مرفأ غزة، بعد إعلان إسرائيل الاستيلاء الكامل عليه.

  • أعلنت إسرائيل استيلائها على المرفأ ووصفته بأنه منصة لإطلاق الهجمات الإرهابية.
  • أكدت جهات فلسطينية أن المرسي مجرد مرفأ ولا يصلح وصفه بميناء.
  • يقع على ساحل غزة جنوب مخيم الشاطئ.
  • يبلغ عمقه قرابة 970 مترا ومساحته 48.000 مترا مربعا.
  • أحد أهم موانئ فلسطين
  • يعتبر المرفأ أهم نافذة بحرية للقطاع على البحر المتوسط.
  • يتمتع المرفأ بأهمية تجارية محدودة منذ فرض الحصار على غزة عام 2007.
  • يقع المرفأ تحت الرقابة الإسرائيلية المستمرة.
  • اعتاد الصيادون بغزة الإبحار بالقرب من المرفأ في زوراق صغيرة.
  • المرفأ توقف عن العمل بشكل كامل منذ عملية طوفان الأقصي.
  • لا يحتوي المرفأ على أى بنية تحتية أو مستودعات أو سفن متوسطة أو كبيرة.
  • المرفأ لا يصلح للاستخدامات العسكرية وغير مجهز لهذه الأغراض.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، سيطرته العملياتية على ميناء غزة، وهو جزء رئيسي من البنية التحتية في القطاع المُحاصَر، في اليوم الحادي والأربعين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تمكّنت قوات لواء 188 مدرعات، بالتعاون مع مقاتلي وحدة الكوماندوز البحري خلال الأيام القليلة الماضية وفي قتال مشترك لقوات من مختلف الأذرع، من السيطرة العملياتية على المرسى الرئيسي في غزة، الذي كان يخضع لسيطرة منظمة حماس الإرهابية، وتم خلال عملية المداهمة المشتركة للقوات البحرية والمدرعات والهندسة، بالتعاون مع سلاح الجو، تدمير نحو 10 فتحات أنفاق، و4 مبانٍ تشكّل بنية تحتية إرهابية، كما تمكّنت قوات الجيش الإسرائيلي، في إطار القتال المشترك، من تصفية 10 مخرّبين، وتطهير جميع المباني في منطقة المرسى".

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