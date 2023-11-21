محافظ الغربية يوجه بحل مشكلة ذوي الهمم في مدرسة إسماعيل عبد الحميد الشهابي بزفتى

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنشاء فصل للمرحلة الإعدادية في الدور الأرضي بمدرسة إسماعيل عبد الحميد الشهابي بمركز زفتى.

وكان محافظ الغربية قد وجَّه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بدراسة حالة الطلاب من ذوي الإعاقة الذين ليس لديهم فصل في الدور الأرضي، مما أدى إلى عدم ذهابهم إلى المدرسة.

وأكَّد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بالفعل تم إنشاء فصل في الدور الأرضي حتى يتم استقبال الطلاب من ذوي الإعاقة داخله، مشيرًا إلى أن الطلاب من ذوي الإعاقة حضروا بالفعل داخل الفصل أمس.

وكانت حالة من السخط والغضب سادت بين أهالي مركز زفتى بسبب رفض مدير مدرسة إسماعيل عبد الحميد الشهابي بكفر دمنهور، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، تخصيص فصل للمرحلة الإعدادية في الدور الأرضي لوجود أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى عدم تمكن الطلاب من الذهاب إلى المدرسة في العام الماضي والعام الحالي.