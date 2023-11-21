الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وارتفاع اليورو والاسترليني

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

بالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 12 - 9 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.63 جنيه للشراء و33.82 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.74 جنيه للشراء، و33.84 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات الأسبوعية

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

متوسطات أسعار العملة الأوروبية

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.69 جنيه للشراء، 33.81 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 16 - 12 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.44 جنيه للشراء و38.68 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.56 جنيه للشراء، و38.80 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.45 جنيه للشراء 38.59 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ارتفاعا أكثر من 100 جنيه، وسجل 99.20 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري صرف الدولار الدولار سعر الدولار

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