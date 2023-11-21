الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تمثل افريقيا في اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 


شارك المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الاقليمي بمجلس ادارة المجلس العالمي  للمطارات  اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات وذلك ممثلا  عن قارة افريقيا والذي 

ناقش مستقبل صناعة المطارات واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان. حيث تمثل مصر افريقيا في اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات  (المطارات تبتكر 2023)

عُقد  ضمن  فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لاقليم اسيا والشرق  الاوسط تحت عنوان"Airports Innovate"  بمسقط. وقد شهد الحدث العالمي  مشاركة فعّالة من قبل قادة المطارات وشركات التكنولوجيا، 

المطارات تسجل أكبر تراجع.. انكماش حركة الواردات عبر المنافذ الحدودية 22.7%

 

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المطارات الذكية: الطيران تعتمد مشروعات جديدة لتخفيض الانبعاثات الكربونية

مطار القاهرة فاز بجائزة جديدة للبيئة والتنمية المستدامة

 

يشار الي ان مطار القاهرة فاز بجائزة جديدة للبيئة والتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣
في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري   في مجال التنمية المستدامة عزز مطار القاهرة الدولي مكانتة كأحد اهم المطارات في القارة الإفريقية بحصوله علي جائزة البيئة  والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات  اقليم افريقيا ACI Africa، وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ علي البيئة  والتزامه نحو التنمية المستدامة بالاضافة الي الحافز الكبير  والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.
و هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين علي جهودهم للحصول علي تلك الجائزة واضاف أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ علي البيئة والتنمية المستدامة حيث تسعي للإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
وقد تم الاعلان الرسمي وتسليم الجائزة  في حفل العشاء  الذي اقيم علي هامش الدورة ال٧٠ لإجتماعات المجلس الدولي للمطارت والجمعية العمومية رقم ٣٢ والذي يقام في مدينة داكار بالسنغال في الفترة من ١٤ وحتي ٢٠ اكتوبر٢٠٢٣، والذي تشارك فيه الشركة القابضة حيث أن مصر عضو منتخب في مجلس إدارة الأقليم الأفريقي للمطارات والذي يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات افريق

 

المجلس العالمى للمطارات أفريقيا القابضة للمطارات الملاحة الجوية مصر

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