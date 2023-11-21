بسبب خلافات بينهما.. حبس طالب قتل زميله بسلاح أبيض في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس طالب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زميله بسلاح أبيض بسبب خلافات بينها تطورت إلى مشاجرة.

كما طلبت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة والتحفظ علي السلاح المستخدم في الجريمة وكاميرات المراقبه بمحيط الواقعة لفحصها وسؤال شهود العيان.

بلاغ بوصول جثه طالب لأحد المستشفيات



و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى إثر إصابته.

التحريات: سبب الواقعة مشادة كلامية بينهما

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص والتحري، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبين طالب، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهما علي اثرها تطورت الي مشاجرة قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياتهز

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إلقاء القبض عليه وضبط الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، تحرر المحضر باللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرفها.

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتلا مواطنا في مشاجرة



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بقتل المجني عليه " م.ع.ا" في مشاجرة بسبب خلافات عائلية.

صدر الحكم عضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه،والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6140 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل يفيد بمشاجرة على أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أودت بحياته،بدائرة القسم.