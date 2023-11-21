الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عبد العزيز يكشف لـ"الشاهد" كيفية تعامل الرئيس مع حادث طائرة 2015؟

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بفئة الشباب جعلت هذه الفئة في المحافظات تحرص كل الحرص على حضور المؤتمر للإدلاء بآرائهم تجاه الموضوعات المختلفة المتعلقة ببناء وتطوير الدولة المصرية.

 

اللقاءات المباشرة مع الشباب 

وأكد عبد العزيز،  خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقيم في المحافظات التي كان يتواجد فيها لأكثر من يوم الكثير من اللقاءات المباشرة مع الشباب والجمهور بشكل عام، والدليل على ذلك حضور الرئيس مباراة كرة قدم في احدى المحافظات المصرية من قبل.

 

وتابع:" كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل بشكل شخصي مع الحكومة، وكان يتابع مؤتمر الشباب قبل انعقاده للتأكد من الحضور، حيث كان يحرص كل الحرص على حضور ممثلي كافة فئات الشعب من أحزاب وخبراء وشباب من مختلف المحافظات".


واستطرد:" بعد حادث طائرة شرم الشيخ ٢٠١٥ فوجئت باتصال من الرئيس السيسي ليخبرني أنه يتوقع أن يكون هناك ركود سياحي بعد هذا الحادث، وبالتالي هذه فرصة أمام وزارة الشباب والرياضة خاصة وأن فنادق شرم الشيخ لن تكون كاملة العدد لأخذ الشباب المصري قدر المستطاع لرؤية هذه المدينة الجذابة، ويكون بهذا الأمر تم تشغيل الفنادق وأيضًا يكون الشباب قد رأوا سيناء".

 

تعامل الرئيس مع الأزمات

وذكر أنه:" تم إرسال 52 ألف شاب مصري من مختلف المحافظات إلى مدينة شرم الشيخ، ومنذ هذا التوقيت أخذت انطباع شخصي أن الرئيس السيسي يفكر في التقرب للشباب وحل أزماتهم، كما يفكر أيضًا في كيفية إيجاد حل الأزمات والتعامل معها بقدر المستطاع، أشهد أن هذه الفكرة كانت تابعة للرئيس ولم أفكر فيها من قبل،".

 

وأشار إلى أنه كان هناك متابعة مباشرة من الرئيس السيسي في كافة الأحداث المتعلقة بالشباب، حيث كان الرئيس يتابع بشكل شخصي كافة الأحداث المتعلقة بوصول مصر إلى كأس العالم، حيث لم تصل مصر لهذه البطولة منذ 28 عام، فكان الرئيس يعلم أن هناك رغبة شبابية ملحة بالوصول إلى كأس العالم.

 

برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

خالد عبد العزيز الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز حادث طائرة 2015

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