أسامة الغزالى: مقالى "الاعتذار عن التطبيع" كان تلقائيا وبلا تحضير (فيديو)

أعرب الدكتور أسامة الغزالى حرب، المفكر السياسي، عن مقاله الذي كتبه في الأيام القليلة الماضية بعنوان "الاعتذار عن التطبيع"، مؤكدا أنه كتبه بدون تحضير ونتيجة موقف تلقائي، كما أراد أن يعبر من خلاله عن موقفه الصريح تجاه القضية الفلسطينينة.

ووصف الغزالى، خلال لقائه مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، حرب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه عمل إجرامي وعدواني، مشيرا إلى أن إسرائيل هي من تسببت في وجود حركة حماس وتستخدمها كذريعة لقتل الشعب الفلسطيني، كما أشاد بدور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في محاولة استعادة الأراضي المحتلة بعد عدوان 1967.

وأكد أن حرب أكتوبر 1973 كانت حرب تحرير وكسر للعقدة النفسية للجيش المصري، مقارنا بينها وبين حرب 1967، وعبر عن حزنه وغضبه من مشاهد العنف والدمار في غزة، خاصة ضد الأطفال، قائلا: "لا أستطيع النوم بجراء مشاهد عنف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وخاصة ضد الأطفال".