المعمل الجنائي يكشف سر تفحم شقة سكنية بمصر القديمة

تسلّمت نيابة مصر القديمة الجزئية، تقرير المعمل الجنائي حول معاينة آثار حريق شب في شقة سكنية وتبين أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق وتسبب في التهام محتويات الشقة وتفحمها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق.