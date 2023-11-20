الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف استعد المصريون في ألمانيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؟ (فيديو)

المصريون في ألمانيا
المصريون في ألمانيا

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، إن القنصليات والسفارات المصرية في ألمانيا شهدت حشودا من الناخبين المصريين، الراغبين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تجري في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2023.

وأضاف ثابت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أنه تم التنسيق مع الجالية المصرية على مستوى 16 مدينة في ألمانيا، لتوعيتهم بضرورة المشاركة في صنع القرار، والتصويت للمرشح الذي يرونه مناسبا لقيادة مصر في المرحلة المقبلة.

وأكد، أن هناك حملات تحث على المشاركة، مثل "حملة وطن"، والتي تهدف إلى إظهار دور الجالية المصرية في دعم الوطن والمساهمة في تطويره.

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