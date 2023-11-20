الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

مصطفي بكري
مصطفي بكري

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء سيحضر غدًا لمجلس النواب المصري؛ للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الزملاء حول سبل مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أبناء غزة إلى شمال سيناء وآليات المواجهة، خاصة أن العدو ماضٍ في مخططاته، فبعد تهجير الفلسطينيين من شمال غزة لجنوبها، بدأت إسرائيل في قصف مناطق جنوب غزه بقوة وعنف شديد بهدف دفع المواطنين باتجاه الحدود المصرية، وهو أمر لن تسمح به مصر أبدًا.

فطائرات الاحتلال الصهيوني

أضاف بكرى، نشاهد القصف اليوم لقطاع غزة وتهجير المواطنين فطائرات الاحتلال لن تترك شيئا إلاّ وتدمره، حتى مأذنة المسجد العمري الكبير التي يعود تاريخها إلى 1400 سنة لم ترحم من العدو وهذه الجرائم الجديدة للعدو الصهيوني الذي يسعي إلى السيطرة على الجغرافيا، ومحو البشر والتاريخ في ظل الدعم الأمريكي الغربي، ولم تعد هناك محرمات!!

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يقود جهود مكثفة على الصعيدين الدولي والإقليمي

أوضح بكري أن الرئيس السيسى يقود جهود مكثفة على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف إطلاق النار فى غزة، ووقف حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، إضافة للدور الإنساني الذى لم يتوقف على مدار الأيام الماضية لدعم الأشقاء: "موقف مصر في الحرب على غزة غير مسبوق وليس له نظير عربي أو دولي".

وأشار النائب البرلماني إلى أن غزة تلامس الأمن القومي المصري ومصر تتصدى لكل المخططات الإسرائيلية الخبيثة، ولن نسمح بدفع المواطنين من أهل فلسطين إلي الحدود المصرية وموقف مصر القوي صخرة ضخمة أمام مخططات إسرائيل الخبيثة في الأراضي المحتلة بفلسطين.

رئيس الوزراء مجلس النواب المخطط الاسرائيلي لتهجير الفلسطينين غزة شمال سيناء

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