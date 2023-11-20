الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ طب سلوكي: أحاث غزة غيرت نظرتنا لكل شيء حتى في تربيتنا لأبنائنا

أطفال غزة
أطفال غزة

أوضح الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي بجامعة عين شمس، سبب تغير نظرتنا لكل شيء حتى في تربيتنا لأطفالنا بعد مشاهدة أطفال غزة، قائلًا: "إن أطفالنا مرفهين بدرجة كبيرة عند المقارنة لما يحدث لأبناء غزة". 

وأضاف الدكتور إيهاب عيد خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان هبه الأباصيري وإيمان عزالدين، عبر قناة cbc، أن هناك 7 وظائف للآباء، منها منح الآباء للأبناء الإحساس بالألم، لكن في نفس الوقت يجب أن  يتم احتضان الأبناء وتعريفهم بمدى صحة تصرفهم، بحيث يجب على الأباء إبداء إعجابهم بشجاعة الأبناء. 

وأوضح أن هناك الكثير من الأطفال لديهم الرفاهية المادية، لكنهم لا يمتلكون الرفاهية النفسية، مؤكدًا أن أبناء غزة غيروا نظرتنا لكل شيء حتى في تربيتنا لأبنائنا.

غزة القضية الفلسطينية فلسطين طب سلوكي اطفال غزة

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