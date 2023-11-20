غزة تستنجد بالعالم.. ماهو الفسفور الأبيض الذي يستخدمه الاحتلال؟

يثير استخدام قوات الاحتلال للفسفور الأبيض في ضرب غزة قلقًا واسعًا في المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وهو مادة كيميائية قوية تستخدم في العمليات العسكرية، وتحظرها عدة اتفاقيات دولية بسبب آثارها السلبية على المدنيين والأضرار البيئية.

في السطور التالية، نلقي الضوء على استخدام قوات الاحتلال للفسفور الأبيض في ضرب غزة، ونستكشف التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية بشأن هذه الممارسة، كما سنسلط الضوء أيضًا على آثارها السلبية على السكان المدنيين والبنية التحتية والبيئة في قطاع غزة.

ماهو الفسفور الأبيض؟

الفسفور الأبيض هو مادة كيميائية قوية تستخدم في العمليات العسكرية ويتم إطلاق الفسفور الأبيض في الهواء، وعندما يتعرض للأكسجين يشتعل وينتج لهجة مشرقة تستمر لبضع ثوانٍ. يتم استخدام الفسفور الأبيض في القنابل والصواريخ والذخائر الأخرى، ويستخدم أيضًا لإنشاء ستار دخاني يحجب الرؤية.

ومن المهم ملاحظة أن الفسفور الأبيض يعد سلاحًا محظورًا دوليًا في بعض الحالات، حيث يحظر استخدامه في المناطق المدنية والقريبة من المدنيين، وذلك بسبب آثاره الخطيرة على الصحة الإنسانية والبيئة. فعندما يتعرض الإنسان للفسفور الأبيض، يمكن أن يتسبب في حروق شديدة وتلف الأنسجة والأعضاء، كما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التنفس والغثيان والقيء والإسهال.

الآثار السلبية للفسفور الأبيض

الفسفور الأبيض يمكن أن يسبب آثارًا سلبية خطيرة على الصحة الإنسانية والبيئة، وابرز تلك الآثار:

- حروق شديدة: عندما يتعرض الجسم للفسفور الأبيض ويشتعل، يمكن أن يتسبب في حروق شديدة وعميقة على الجلد. هذه الحروق قد تكون صعبة العلاج وتتطلب رعاية طبية فورية.

- تلوث البيئة: يترك الفسفور الأبيض آثارًا سامة على الأرض والماء والهواء. قد يؤدي إلى تلوث التربة والمصادر المائية والحياة النباتية والحيوانية في المناطق المتأثرة.

- آثار صحية طويلة الأمد: قد يترك الفسفور الأبيض آثارًا صحية طويلة الأمد على الأشخاص المتعرضين له. قد تشمل هذه الآثار مشاكل التنفس المزمنة، وقصور الكبد والكلى، والأمراض السرطانية.

- آثار سلبية على المدنيين: يُعتبر استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المكتظة بالسكان أو قرب المدارس أو المستشفيات أمرًا غير قانوني وغير أخلاقي يمكن أن يؤدي إلى إصابة المدنيين بجروح خطيرة وحتى الوفاة.

الموقف الدولي من استخدام الفسفور الأبيض

تحظر العديد من الاتفاقيات الدولية استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية والقريبة من المدنيين، بسبب آثاره الخطيرة على الصحة الإنسانية والبيئة، وبالتالي، يعتبر استخدام الفسفور الأبيض في العمليات العسكرية مخالفًا للقانون الدولي.

أدانت عدة منظمات دولية ومؤسسات حقوقية استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للفسفور الأبيض في ضرب غزة، ودعت إلى وقف استخدام هذه المادة الخطيرة. كما دعت هذه المؤسسات إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة للكشف عن أي انتهاكات للقانون الدولي.