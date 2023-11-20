مستشار البيئة العالمى: العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة زاد من ظاهرة الاحتباس الحرارى

قال الدكتور مجدي علام، مستشار البيئة العالمي، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، زاد من ظاهرة الاحتباس الحراري ولم يحسب في كل التقارير التي أعلنت الأثر التدميري على نظم البيئة التي استخدمت فى هذه الرقعة الصغيرة، موضحا أن هناك 11 نوعا من القنابل استخدمها الاحتلال فى مساحة لا تزيد على 15 كم.

وأضاف خلال حواره له عبر فضائية "dmc"، أن هذه الأنواع التي منها الفوسفات الأبيض، وهو من الأنواع التي استخدمتها أمريكا فى العراق، وبعض العراقيين ذابت جلودهم وبعضهم ذابت لحومهم، وبعضهم مات من الصدمة لأن هذه القنابل محرمة دوليًا.

أبرز الملفات والقضايا فى ملف البيئة المقرر طرحها على طاولة قمة المناخ بالإمارات

وأوضح مستشار البيئة العالمي، أن الحروب لها تقاليد لا يجوز استخدام أسلحة فيزيائية وكيمائية ومحرومة دولية في منطقة صغيرة جدًا لا تتحمل هذا الكم من الكيد الإسرائيلي، وهذا الملف سيكون مطروحا في قمة المناخ بالإمارات، وسيطرح أن ما يحدث في فلسطين هو أسوأ نوع من الاحتباس الحرارى والذي أثر على الدول الأوروبية وتسبب في إذابة الجليد.