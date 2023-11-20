الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يكشف سر حضور رئيس الوزراء لجلسة البرلمان غدًا

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

كشف طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سبب وجود د.مصطفي مدبولى رئيس الوزراء غدًا الثلاثاء في مجلس النواب لاستشعرنا أن هناك حاجة ملحّة لمعرفة حقيقة الأمر بشأن ما يحدث من محاولات لمواجهة التهجير القسرى وما يحدث في سيناء، ومنها ما حدث من تطوير والمشروعات الاستثمارية في سيناء، والتي سيتبعها مرحلة ثانية من التطوير.

txt

"تحت القصف والحصار".. أطفال غزة يلعبون ويطالبون بحقوقهم في اليوم العالمي للطفل

txt

مصطفى بكرى يكشف خطة مجلس النواب لمواجهة التهجير القسرى للفلسطينيين (فيديو)

حضور رئيس الوزراء

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات أن الهدف من حضور رئيس الوزراء هو الوقوف على جاهزية الدولة المصرية؛ لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومى المصرى سواء تهديدات مباشرة أو غير مباشرة.

 استجلاء حقيقة حجم المساعدات التي قدمتها مصر لغزة

أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الهدف أيضا هو استجلاء حقيقة حجم المساعدات التي قدمتها مصر لأشقائنا في غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر حتى الآن، مؤكدًا أن لقاء د.مدبولى غدًا بمجلس النواب لقاء مهم في ظل أحداث متلاحقة.

التهجير القسرى سيناء رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء

الأكثر قراءة

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

النائب طارق رضوان يكشف سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا (فيديو)

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟