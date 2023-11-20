نائب يكشف سر حضور رئيس الوزراء لجلسة البرلمان غدًا

كشف طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سبب وجود د.مصطفي مدبولى رئيس الوزراء غدًا الثلاثاء في مجلس النواب لاستشعرنا أن هناك حاجة ملحّة لمعرفة حقيقة الأمر بشأن ما يحدث من محاولات لمواجهة التهجير القسرى وما يحدث في سيناء، ومنها ما حدث من تطوير والمشروعات الاستثمارية في سيناء، والتي سيتبعها مرحلة ثانية من التطوير.

حضور رئيس الوزراء

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات أن الهدف من حضور رئيس الوزراء هو الوقوف على جاهزية الدولة المصرية؛ لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومى المصرى سواء تهديدات مباشرة أو غير مباشرة.

استجلاء حقيقة حجم المساعدات التي قدمتها مصر لغزة

أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الهدف أيضا هو استجلاء حقيقة حجم المساعدات التي قدمتها مصر لأشقائنا في غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر حتى الآن، مؤكدًا أن لقاء د.مدبولى غدًا بمجلس النواب لقاء مهم في ظل أحداث متلاحقة.