مصطفى بكرى يكشف خطة مجلس النواب لمواجهة التهجير القسرى للفلسطينيين (فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تنفذ خطة قديمة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها تستهدف سيناء كوجهة لهم، في إطار شعارها من النيل إلى الفرات.

وقال بكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد" إن هذه الخطة بدأت منذ الخمسينيات، والموقف المصري الرافض لها ثابت وواضح.

وأوضح أن مجلس النواب سيعقد جلسة غدًا لمناقشة آليات مواجهة هذا المخطط، وأن إسرائيل تهدد بشن ضربات قوية على جنوب غزة، لإجبار الفلسطينيين على الهجرة، كما سيناقش المجلس طلبات إحاطة، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة مقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أن إسرائيل تزعم أن أراضيها من النيل إلى الفرات هي أرض الميعاد، وأنها تخطط لضم العريش ومن ثم الوصول إلى حدود نهر النيل، لتحقيق ما يُسمى بحلم إسرائيل الكبرى.