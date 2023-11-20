طارق رضوان: العالم يشاهد جرائم الاحتلال الإسرائيلى بغزة فى صمت (فيديو)

أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه جريمة مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، ومطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات وحل القضية الفلسطينية.

وأضاف رضوان، في مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، أن ما يتم في غزة يخالف كل قيم حقوق الإنسان، ويستهدف النساء والأطفال والشيوخ بلا رحمة، مشيرًا إلى أن الكلام يعجز عن وصف هذه المأساة.

وأشار إلى أن العالم يتفرج على ما يحدث في قطاع غزة في صمت، وأنه لا بد من تحرك سريع وفعال، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والعدالة للشعب الفلسطيني.