النائب طارق رضوان يكشف سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا (فيديو)

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن طلب الإحاطة المقدم بشأن التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مقدم من كل التيارات في مجلس النواب، وليس فصيلا بعينه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن السبب في طلبات الإحاطة، هي المشاهد التي نشاهدها يوميًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار النائب طارق رضوان إلى أن حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا، من أجل أن يطرح عليه عدد من الطلبات الخاصة بتعمير شمال سيناء؛ لمنع فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء.

ونوه، بأنه من الطلبات التي ستطرح على رئيس الوزراء غدًا، هو عرض ما تم من إنجازات ومساعدات لقطاع غزة منذ اليوم الأول في الحرب على غزة، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية الجيش المصري لصد أي تهديد.