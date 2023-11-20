ممثلة الجالية المصرية بالكويت: نؤيد استكمال بناء الجمهورية الجديدة فى ظل قيادة الرئيس السيسى

قالت الدكتورة داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية في دولة الكويت، إن الانتخابات المصرية الرئاسية القادمة مرحلة حازمة وحاسمة في تاريخ مصر نتيجة التحديات التي تمر بها البلاد، معبرة: "هذه الانتخابات بمثابة فرصة للمصريين بالخارج للتعبير عن مستقبلهم السياسي في اختيار قائدهم".

الدور المصري المحوري بالمنطقة

وأكدت الدكتورة داليا البيلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، أن مصر تلعب دورا محوريا في استقرار المنطقة العربية، وبالتالي نتيحة هذه الانتخابات الرئاسية المصرية سوف يكون لها تأثير مباشر على الأحداث في المنطقة، بل وسيكون هناك تشكيل جديد لشكل العلاقات المصرية المحلية والدولية.

وأضافت في حديثها، أن الجالية المصرية في الكويت دائما ما تكون سباقة في المشاركة الانتخابية، لذا الجالية بالكويت على أتم استعداد للإدلاء بأصواتهم فور فتح لجان الانتخابات لهم.

بناء الجمهورية الجديدة

وتابعت: "الجالية المصرية في الكويت لديها إصرار على استكمال بناء الجمهورية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".