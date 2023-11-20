الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثلة الجالية المصرية بالكويت: نؤيد استكمال بناء الجمهورية الجديدة فى ظل قيادة الرئيس السيسى

الدكتورة داليا البيلي
الدكتورة داليا البيلي

قالت الدكتورة داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية في دولة الكويت، إن الانتخابات المصرية الرئاسية القادمة مرحلة حازمة وحاسمة في تاريخ مصر نتيجة التحديات التي تمر بها البلاد، معبرة: "هذه الانتخابات بمثابة فرصة للمصريين بالخارج للتعبير عن مستقبلهم السياسي في اختيار قائدهم".

الدور المصري المحوري بالمنطقة  

وأكدت الدكتورة داليا البيلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، أن مصر تلعب دورا محوريا في استقرار المنطقة العربية، وبالتالي نتيحة هذه الانتخابات الرئاسية المصرية سوف يكون لها تأثير مباشر على الأحداث في المنطقة، بل وسيكون هناك تشكيل جديد لشكل العلاقات المصرية المحلية والدولية.

وأضافت في حديثها، أن الجالية المصرية في الكويت دائما ما تكون سباقة في المشاركة الانتخابية، لذا الجالية بالكويت على أتم استعداد للإدلاء بأصواتهم فور فتح لجان الانتخابات لهم.

بناء الجمهورية الجديدة

وتابعت: "الجالية المصرية في الكويت لديها إصرار على استكمال بناء الجمهورية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ممثل الجالية المصرية بالكويت داليا البيلي الانتخابات المصرية القادمة دعم الرئيس السيسي الحياة اليوم

الأكثر قراءة

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

هذه الأطعمة تساعدك في تحسين جهازك الهضمي

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

مالك السفينة المختطفة: احتجاز جالاكسى ليدر انتهاك لحرية الملاحة

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟