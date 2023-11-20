قيادية بمستقبل وطن: "مصر تبني الجمهورية الجديدة.. وصوتي للرئيس السيسي" (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة في ظل الكثير من الطموحات والآمال.

في هذا السياق، قالت فاطمة جمال أمينة المرأة بمستقبل وطن بالوراق: «الرئيس السيسي حرص علي تجديد البنية التحتية، وعمل مشروعات قومية كثيرة وطرق وكباري خاصة أعلي الدائري لأننا مستفيد من تلك التطويرات أثناء ذهابنا إلي العمل، حيث أنه قدم الكثير من الإنجازات للمصريين».

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور": عشنا الأمن والأمان في عهد الرئيس السيسي.. الاستقرار والأمن هو حلم كل الشعوب".

وتابعت: إنجازات الرئيس السيسي خلال 9 سنوات لا تُحصى، فقد شهدنا طفرة في عمليات تطوير البنية التحتية وغيرها من الإنجازات ضمن مشروع بناء الجمهورية الجديدة.. لذلك قررت دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

https://youtu.be/SukikDW2Dwg