الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير فلسطينى سابق: "الإعلام لم يعد حكرًا على الصهاينة.. وأثبت زيف رواياتهم"

نبيل عمرو
نبيل عمرو

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني سابقًا، إن الاحتلال حاول تصوير عناصر المقاومة الفلسطينية على أنهم إرهابيون، لكن سرعان ما اكتشف العالم حقيقة الصورة في قطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إعلام الغرب وشعوبه كشفوا زيف الروايات الإسرائيلية وتأكدوا من تجاوزها للدفاع عن نفسها.

وسائل الإعلام لم تعد حكرًا على الصهيونية 

وأشار إلى أن وسائل الإعلام لم تعد حكرًا على الصهيونية، ولكن العالم كله انفتح ولهذا نرى أن الرواية الإسرائيلية لم تعمر طويلًا والمظاهرات بدأت تملأ الشوارع بالعالم، ولم نعد نرى سوى الحكومات التي تتحدث عن ارتباطاتها.

وزير الأعلام الفلسطيني الرواية الإسرائيلية اصطدمت بواقع مغاير لم تعمر المظاهرات وسائل الاعلام

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