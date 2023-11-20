فريدة الشوباشى لـ"الدستور": رفض مخطط التهجير زاد شعبية الرئيس السيسى

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل زيارتها ضمن وفد المثقفين لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأكدت أن الوفد أكد دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقائهم مع المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

فريدة الشوباشي: رفض السيسي القاطع لتهجير الفسطينيين رفع شعبيته للسماء

وأضافت فريدة الشوباشي فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي سبق الجميع وعبر عما تجيش به صدور جموع المصريين سواء على مستوى رؤيته التنموية التي تشهدها مصر منذ توليه رئاستها، أو في موقفه المعلن من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ورفضه القاطع الشامخ لهذا الأمر ورفضه الإغراءات وهو ما يؤكد معنى شخصية المصري الأصيل وساهمت في "رفع مستوى شعبيته إلى السماء".

وتابعت: الرئيس السيسي عبَّر عن موقف جموع الشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية ولم يتغير، مشيرة إلى أنه من لا يرى أن مصر تخوض الآن حربًا شرسة مخطئ؛ مؤكدة أن مصر تسجل الآن موقفًا تاريخيًا يشهد عليه تاريخ الصراع.

ولفتت "الشوباشي" إلى ضرورة الانتباه لما يروجه البعض بأن ما نخوضه الآن حرب مع "الأمة اليهودية"؛ مؤكدة أن الأديان بعيدة كل البعد عن ممارسات الكيان الصهيوني المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعمه بالمال والسلاح لقتل الفلسطينيين المدنيين العزل.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من المثقفين والفنانين

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفي إطار اللقاء تم الترحيب بالوفد والزيارة، وأكد "فوزي" أن اختيارهم من مجالات ثقافية متنوعة يأتي من إيمان الحملة بأن قوة مصر الناعمة تكمن في فنانيها ومثقفيها ومبدعيها، وأن المثقف دائمًا شعاع وشعلة يستنير بها الناس، مشيرًا إلى أن حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تهتم بدعوة الخبراء والاستماع لهم، كما تركز بشكل كبير على بناء الإنسان، حيث إن دور المثقفين وطني، وأن الدولة في مرحلة التنمية والبنية الأساسية لم تغفل قطاع الثقافة، وقامت القيادة السياسية بتنفيذ الكثير من المشروعات الثقافية، وأكد فوزي أن الحملة تفتح أبوابها لكل الآراء والاقتراحات من النخبة الثقافية.

وأوضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن ثروة مصر تكمن في تراثها الثقافي، وأن إثراء الحياة الثقافية جزء محوري في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، فضلًا عن دورها الجوهري في تشكيل هوية المصريين.

ومن جانبه، ثمن الوفد اهتمام الحملة بدعوة المثقفين والاستماع إليهم، وأن هذا ليس غريبًا على القيادة السياسية التي حرصت منذ توليها المسئولية على لقاء المثقفين ودعمهم، وأن الدولة حريصة على تنمية روح الوطنية لدى المواطنين وظهر ذلك جليًا من خلال المسلسلات والأفلام التي تم عرضها السنوات الأخيرة، وأشار الوفد إلى ضرورة تقديم رسائل تنويرية لطلبة الجامعات من أجل استثمار المثقفين في الجامعات، وذلك استكمالًا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان، مشيدين بمشروع حياة كريمة، الذي جعل الثقافة إحدى ركائزه في كل المحافظات، وأضاف الوفد أنهم حريصون على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، لاستكمال مسيرة التنمية.