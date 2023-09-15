الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فريدة الشوباشى معلقة على موضوع لـ"الدستور": مصر تقسّم "اللقمة" وقت الأزمات

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على تقرير لجريدة "الدستور" بعنوان "الوزراء: فتح جميع قنوات الاتصال لتلقي بلاغات المواطنين وأسر المتضررين من العاصفة في ليبيا"، قائلة، إن المصريين شعروا بعد ثورة 30 يونيو بأن لهم ظهرا وسندا.

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الجمهورية الجديدة جعلت كل شيء في حياتنا جديدًا، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسمع الطفل الذي يبكي، والعجوز الذي يشكي، والمرأة المعيلة، والمريض، والتعليم وغيرهم، فهو يرى كل شيء.

وتابعت: "النهارده لما يجي يحصل كارثة مثل التي حدثت في ليبيا، فأهم شيء أن الرئيس السيسي لم يتأخر لحظة واحدة في مساعدة ليبيا، والشعب الليبي بكل الإمكانيات المصرية، مردفة: يمكن إحنا مرينا بظروف اقتصادية صعبة، وظروف العالم كله كان مخنوق فيها".

مصر تقسم "اللقمة" في الأزمات

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن أصالة مصر تكمن في أنها تقسم "اللقمة" في الأزمات، وهذا هو نهج الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدستور جريدة الدستور فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى تعلق موضوع لجريدة الدستور

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