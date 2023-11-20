الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إشادة باختيار محاور المؤتمر العلمي الثاني لـ"إعلام بني سويف"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الذى نظمته كلية الإعلام بالجامعة بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور عددا كبيرا من خبراء الاعلام وعددا من الشخصيات الاعلامية البارزة في المجال الإعلامي، بحضور د.عبد العزيز السيد، عميد كلية الاعلام، رئيس المؤتمر، وخالد سواح ممثلًا عن الشركة المصرية للصناعات الكهربائية، الراعي الرسمي للمؤتمر.

وأوضح  رئيس الجامعة أن العديد من خبراء الإعلام خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشادوا بالاختيار الموفق لمحاور المؤتمر الخمسة التي اتفقوا حول انها تناولت كل المستجدات الطارئة علي مجال الاعلام في الوقت الراهن، حيث ضمت الجلسة الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعادل عبدالغفار رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة مني الحديدي، أستاذ الاذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة.

أشار عبد العزيز إلى تنظيم جلسة حوارية على هامش المؤتمر بعنوان بيئات الاعلام الرقمي وإدارة الازمات والصراعات الدولية.. الواقع  والمستقبل ضمت العديد من الخبراء في الوسط الاعلامي، تناقشوا خلالها حول الذكاء الاصطناعي واستخدامه الان في المجتمعات بشكل تطبيقي، كما تطرق الحديث بتناول الأحداث الجارية في غزة، وتناول الاعلام الدولي لهذه الازمة العالمية وكيفية إدارته لها.

بني سويف جامعة بني سويف كلية الإعلام منصور حسن المؤتمر العلمى

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