الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله ببولاق

حبس
حبس

قرر قاضي معارضات الجيزة تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تبين من التحقيقات أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ"سنجة" فأصابوه بجرح سطحي بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور.

وتبين من تحريات رئيس مباحث بولاق الدكرور أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحي بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.

بتقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهمين وبحيازة أحدهم المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

تجديد حبس 3 عاطلين سرقة بولاق الدكرور سرقة شخص

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