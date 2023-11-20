تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله ببولاق

قرر قاضي معارضات الجيزة تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تبين من التحقيقات أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ"سنجة" فأصابوه بجرح سطحي بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة شخص والشروع في قتله في بولاق الدكرور.

وتبين من تحريات رئيس مباحث بولاق الدكرور أن 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية اعتدوا بالضرب على شخص وهددوه بـ "سنجة" فأصابوه بجرح سطحي بالرأس وسرقوا مبالغ مالية (أجنبية - محلية) وهاتفه ومتعلقاته الشخصية.

بتقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهمين وبحيازة أحدهم المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.