سرقا أجنبيًا بالإكراه.. استمرار حبس متهمين فى بولاق الدكرور 15 يومًا

أصدر قاضى المعارضات المختص في محكمة بولاق أبو العلا، اليوم، قرارًا باستمرار حبس متهمين سرقا عاملا يحمل الجنسية الأجنبية وإصابته بسلاح بالإكراه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

اعترافات المتهمين

وكان قد أقر المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، واعترفا بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهما الأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.

الأمن يضبط لصين في بولاق

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط "شخصين- لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من عامل يحمل جنسية إحدى الدول، مصاب بجرح سطحى بالذراع باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثين إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الوقعة.