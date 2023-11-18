السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرقا أجنبيًا بالإكراه.. استمرار حبس متهمين فى بولاق الدكرور 15 يومًا

حبس
حبس

أصدر قاضى المعارضات المختص في محكمة بولاق أبو العلا، اليوم، قرارًا باستمرار حبس متهمين سرقا عاملا يحمل الجنسية الأجنبية وإصابته بسلاح بالإكراه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

اعترافات المتهمين

وكان قد أقر المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، واعترفا بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهما الأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.

txt

سقوط لص شبرا الخيمة عقب سرقة سيارة فى الزاوية الحمراء

  الأمن يضبط لصين في بولاق

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط "شخصين- لهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من عامل يحمل جنسية إحدى الدول، مصاب بجرح سطحى بالذراع باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثين إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الوقعة.

قاضي المعارضات محكمة بولاق أبو العلا الجنسية الأجنبية اعترفات المتهمين الأمن يضبط لصين في بولاق

مواد متعلقة

حريق شقة فى بولاق الدكرور

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023 وخطوات الاستعلام عنها

عبدالفتاح العوارى: شريعة الإسلام اهتمت اهتمامًا بالغًا بالقيم الدينية

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

استقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية