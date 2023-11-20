محافظ الغربية يتابع التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم

أكد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية؛ لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة لتذليل العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها المحافظ لمتابعة الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء.

تابع المحافظ، خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والمقرر الانتهاء منه خلال أيام وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال).

وعلى هامش الجولة تابع المحافظ جهود الإحياء بطنطا في رفع نواتج الامطار متفقدا شوارع (كورنيش طنطا، سكة المحلة، الجانبية، العجيزي، طريق الملاحة، حافظ وهبي، شارع مصنع الكاوتش، شارع النحاس) حيث تواصل الأحياء والمدن وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط الأمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق.

وأكد محافظ الغربية متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.