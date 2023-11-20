الاتفاق السعودى لـ"الدستور": لم نقدم أى عروض للزمالك لضم فتوح

علّق نادي الاتفاق السعودي على حقيقة تقدم الفريق بعرض رسمي لنظيره الزمالك لضم ظهيره الأيسر أحمد فتوح خلال يناير المقبل.

قال سمير الجغيمان المنسق الإعلامي لنادي الاتفاق لـ"الدستور" تعليقًا على هذه التصريحات، إن النادي لم يتقدم بأي عروض رسمية للزمالك لضم فتوح.

تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. الإدارة متمسكة بقرارها

قرر مسئولو نادي الزمالك ترك قرار مشاركة أحمد فتوح لاعب الفريق في المباريات لمعتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق، بعد انتهاء فترة الإيقاف عليه، التي تستمر لمدة شهر بعد ما بدر منه قبل مباراة زد في بطولة الدوري، وتركه لمعسكر الفريق دون إذن قبل أن تتم إحالته للتحقيق وتغريمه ربع قيمة عقده مع الفريق.

وفضل مسئولو الزمالك ترك حرية القرار لمعتمد جمال لحسم الأمر بشكل رسمي، والموافقة على مشاركته حال رغبة مدرب الفريق في الاعتماد عليه في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق، وعدم إبرام أي صفقات جديدة؛ بسبب مشكلة القيد التي يعاني منها الفريق.

ورفض مسئولو الزمالك التراجع عن فكرة بيع أحمد فتوح، والتمسك ببقاء القرار كما هو دون إجراء أي تغيير في ظل الخلاف بين الطرفين بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كان وكيل أعمال اللاعب، سمير صلاح، أشار أمس إلى تلقى الزمالك عرضا رسميا لضم فتوح سيصل خلال ساعات للأبيض.