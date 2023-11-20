انطلاق أول مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسماعيلية

انطلق، مساء الإثنين، مؤتمر حاشد حزب مستقبل وطن فى محافظة الإسماعيلية، لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أولى مؤتمرات الحملة الرسمية للرئيس بالإسماعيلية

وقال حماد موسى حماد، أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، إن المؤتمر هو أول مؤتمر يعقد في محافظة الإسماعيلية بحضور عدد من قيادات الحزب والمواطنين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتى ضمن مؤتمرات الحزب اليومية فى المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل رد الجميل للرئيس السيسى واستكمال العديد من الإنجازات وتكملة بناء الجمهورية الجديدة بحسب قوله.

أضاف أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية أنه جرى عقد اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التى ينظمها الحزب للدعاية للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.