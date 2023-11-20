الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حزب الله يستخدم صواريخ "بركان" شديدة التدمير في حربه مع إسرائيل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفاد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، أن دخول صواريخ "بركان" من جانب حزب الله، بالإضافة إلى عدد من المسيرات التي أصابت عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، كان ردا على استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن التصعيد من قبل حزب الله، كان بسبب استهداف مصنع في العمق اللبناني، بمدينة "النمطية"، والتي تعتبر خارج قواعد الاشتباك، الأمر الذي جعل قوات حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونوه بأن حزب الله أدخل هذا النوع من الصواريخ في حربه على إسرائيل بجنوب لبنان من أجل تشتيت الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، واستهداف المدنين والأطفال.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية حزب الله بركان إسرائيل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية

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