أسامة شعث لـ"القاهرة الإخبارية": الكيان الإسرائيلى ارتكب كل أنواع جرائم الحرب

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك ازدواجية في معايير المجتمع الدولي، فعند صياغة القانون الدولي تجاهلوا المواطن في الدول العربية ودول الجنوب.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك عنصرية واضحة في التعامل والسلوك الأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني، على عكس ما شاهدناه في التعامل مع أوكرانيا.

ونوه شعث، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أساءوا الأدب لأنهم أمنوا العقاب، حيث إن الدعم الأوروبي والغربي لهم، جعلهم يتوحشون بالشكل الذي نشاهده حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي ارتكب كل أنواع جرائم الحرب التي عرفها التاريخ، مؤكدا أن ضرب المستشفيات وقتل الأطفال والمدنيين والتهجير والتطهير العرقي يعد جريمة حرب.