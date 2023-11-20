متحدث اليونيسف بالشرق الأوسط: نناشد العالم فتح جميع المعابر لإنقاذ الأطفال

قال الدكتور سليم عويس, متحدث اليونيسف في الشرق الأوسط، إننا نناشد العالم فتح جميع المعابر لإنقاذ أطفال غزة وإدخال الملابس والأغطية، بالإضافة إلى أدوات النظافة الشخصية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة بين سكان القطاع.

وأضاف متحدث اليونيسف في الشرق الأوسط، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتياج كبير جدًا للوصول إلى الأطفال في قطاع غزة، موضحًا أن الأولوية الأولى لنا هي حماية الأطفال وأمانهم.

وأكد، أن المياه من المشاكل التي يمكن أن تعرض حياة الأطفال للخطر، كما أن هناك تخوفًا من تفاقم المشكلات الصحية بين الأطفال خاصة مع قدوم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.