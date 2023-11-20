الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري: خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بدأت منذ الخمسينيات

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنّ خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية بدأت منذ الخمسينيات، أي أن تلك المخططات الصهيونية ليست وليدة الأحداث الحالية.

مخططات الكيان الصهيوني 

أكد بكري، خلال مداخلة هاتتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن خطة تهجير أهالي غزة إلى سيناء عُرضت على الرئيس الراحل حسني مبارك لكنّه رفضها بشكل قاطع، لذا يمكن القول إن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين ثابت وواضح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث رفض الرئيس السيسي أيضًا هذا المخطط بأقسى الكلمات.

وتابع: "الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب غدا في هذا الخصوص، تستهدف معرفة آليات مواجهة هذا المخطط، خاصة أن إسرائيل أعلنت أنها ستوجه ضربات قوية لجنوبي غزة، ويمكن القول إن كافة الأفعال الصهيونية الحالية يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

أرض الميعاد

واستطرد: "الإسرائيليون يزعمون أن أراضهم من النيل إلى الفرات وهي أرض الميعاد، لذا هناك مخطط إسرائيلي لضم العريش لتكون وجهة للمهاجرين، وصولًا فيما بعد إلى حدود نهر النيل لتحقيق ما يُسمى بحلم إسرائيل الكبرى".

مصطفى بكرى الاعلامي مصطفى بكري اكسترا نيوز رفض المخططات الصهيونية التهجير القسري للفلسطينيين

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