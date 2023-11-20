رئيس جامعة سوهاج يكرم 40 مخترعًا ورائد أعمال

كرم د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج 40 رائد أعمال ومبتكر في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وذلك خلال فعاليات مؤتمر"مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في نسخته الثالثة" والذي نظمه مكاتب التايكو بالجامعة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال النعماني، إن الرئيس السيسي وجه بدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، حيث كرم خلال زيارته للجامعة عددًا من الطلاب أصحاب المشاريع المبتكرة والمتميزة، مبديًا سعادته بالنماذج الشبابية الناجحة، وموجهًا بتنفيذ هذه الأفكار لتكون مشروعات ملموسة علي أرض الواقع.

وأكد النعماني أن الجامعة تسير فى الاتجاه الصحيح لاكتشاف المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، والعمل على زيادة عدد الفرق الخاصة بريادة الأعمال، وذلك للإسهام فى تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق.

أضاف د.معتز عطا الله مدير مكاتب التايكو بالجامعة، مقرر عام المؤتمر، أنه على هامش المؤتمر تم استعراض قصص نجاح لرواد الأعمال وتكريم ما يزيد عن 40 مخترع ونموذج أولى تطبيقي، حيث تم اختيار الفائزين بالمراكز العشرة الأولي، للتصعيد للمشاركة في المعرض الدولي للابتكار ومعرض جنيف الدولي للابتكارات.