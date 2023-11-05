النعماني يستقبل بعض نماذج التجارب الناجحة بعد إجراء عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات سوهاج الجامعية

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عددًا من النماذج التي نجحت مستشفيات سوهاج الجامعية في استعادة السمع والكلام كاملًا لهم، وذلك بعد إجرائهم لعملية زراعة القوقعة، حيث ضمت تلك النماذج أطفالًا تبلغ أعمارهم ١٢ و٨ و٥، وطالبة بكلية الآداب بالجامعة وطالب بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والدكتورة أحلام عبد السلام رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى الجامعي.

وقال النعماني، إن قسم الأنف والأذن والحنجرة حقق إنجازًا باهرًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من قوائم الانتظار، حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة القوقعة بنسبة ١٠٠٪؜، كما قامت وحدة زراعة القوقعة بإجراء أكثر من ٧٠٠ عملية لعدد من الأطفال من محافظات مصر وذلك على مدار تسعة أعوام.

ورحب الدكتور حسان النعماني بالطلاب والأطفال، وثمن جهود أولياء أمورهم في متابعتهم المستمرة لكي يصل أبنائهم إلى هذا المستوى المتقدم والمتميز، وإصرارهم على إكسابهم العديد من المهارات والمواهب، وتشجعهم على الاستمرار ليعيشوا الحياة بشكل جديد.

وأعرب الطلاب والأطفال عن سعادتهم بالنتائج المبهرة للعملية والتي جعلتهم مندمجين كأشخاص طبيعيين يستطيعون ممارسة الحياة وأنشطتتها بسهولة ويسر، كما قدم أولياء أمورهم الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والفريق الطبي القائم بإجراء العمليات من وحدتي التخاطب والسمعيات بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، في عملية التأهيل والتدريب بعد الجراحة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما يتعلق بالقدرة على السمع والكلام.