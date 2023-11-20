حنان مطاوع: لم أحسم قراري بالمشاركة في دراما رمضان 2024 وأحضر لفيلم جديد في ديسمبر

انتهت الفنانة حنان مطاوع من تصوير أحدث أعمالها الفنية “صوت وصورة” خلال الأيام الماضية بالتزامن مع عرضه على شاشة “دي إم سي”، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، وتستعد حاليًا للتحضير لأعمال فنية جديدة.

وقالت في تصريح لـ “الدستور” إنّها تحضر خلال الفترة الحالية لمشروعين سينمائيين، تبدأ تصوير إحدهما خلال شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تفضل عدم الإفصاح عن تفاصيله خلال الفترة الحالية ليكون مفاجأة للجمهور، أما الآخر فلم يحدد موعد تصويره ولكنه في مرحلة التحضير.

وعن مشاركتها في في موسم رمضان 2024، أكدت حنان مطاوع أنها لم تحسم قرار مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل حتى الآن، وذلك بسبب انشغالها الفترة الماضية بمسلسل صوت وصورة، وشخصية رضوى التي أجهدتها كثيرا.

يذكر أن مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل “صوت وصورة” يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.