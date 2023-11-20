الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة": مستمرون في دعم الشعب الفلسطيني قدر المستطاع

الدكتورة مروة فخري
الدكتورة مروة فخري

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تهدف منذ اللحظات الأولى من انطلاقها إلى تلبية الاحتياجات التي تنقص المواطنين المصريين في القرى والمناطق التي كانت بعيدة عن التنمية، حيث عانت قرى الصعيد من نقص الخدمات لسنوات طويلة.

مساهمة “حياة كريمة” في العمل الإنساني 


وأكدت الدكتورة مروة فخري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مبادرة حياة كريمة كان لها دورًا ملموسًا في مساعدة الشعب الفلسطيني في أزمته الراهنة، معبرة: "عملنا على تغذية المستشفيات المصرية التي توجد فيها إصابات فلسطينية بالمعدات الطبية المختلفة".

المساعدات الإنسانية لغزة  


وأضافت في حديثها، أن حياة كريمة حرصت على إرسال الكثير من القوافل الطبية إلى معبر رفح لإسعاف المصابين مع المساهمة في تجهيز الشاحنات الإنسانية المحملة بالغذاء والمواد الطبية المختلفة للذهاب إلى الشعب الفلسطيني في غزة، معبرة: "سوف نظل مستمرين في دعم الشعب الفلسطيني قدر المستطاع".

 

مروة فخرى التنفيذي لحياة كريمة اكسترا نيوز أهداف مبادرة حياة كريمة إغاثة فلسطين

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