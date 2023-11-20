مركز معلم الأجيال يحتفل بذكرى تجليس البابا شنودة.. الإثنين

ينظم مركز معلم الأجيال لتراث وتاريخ البابا شنودة، مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 27 من شهرنوفمبر الجاري، احتفالية خاصة بعنوان"البابا المعلم"، احتفالًا بتذكار تجليس البابا الراحل "البابا شنودة الثالث.

ويحضر في الاحتفالية الأنبا “بنيامين” مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنوفية، بمناسبة ذكرى تجليس البابا شنودة الثالث.

ويتضمن الاحتفال عدة فقرات من بينها عرض فيلم وثائقي عن حياة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ"117" للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ولد “ نظير جيد” الاسم العلماني للبابا شنودة الثالث، بقرية سلام فى محافظة أسيوط في 3 أغسطس عام 1923، دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953حتى صار أسقفًا ‏للتعليم، والتحق بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947.‏



وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج فى الكلية ‏الإكليريكية، ثم دخل الخدمة العسكرية ضابطًا برتبة ملازم بالجيش، ورسم راهبًا باسم (أنطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو ‏‏1954‏، ومن عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد ‏حوالى 7 أميال عن مبنى الدير‏.

وتم تجليسه بطريركيًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 14 من شهر نوفمبر بعام 1971م.



و خلال حياته الرعوية،قام قداسة البابا شنودة الثالث برسامة عدد كبير من المطارنة والأساقفة، و400 كاهن، وعدد غير محدود من الشمامسة فى القاهرة والإسكندرية، وأول بطريرك يهتم بتعليم المرأة ودخولها الكلية الإكليركية، ويعتبر أول أسقف للتعليم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما استمر 4 أعوام في اعتقاله بدير الأنبا بيشوى بعد قرارات سبتمبر 1981 والتى استمرت إلى 1985.



ويعتبر البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 للكنيسة، أول من رسم أسقفًا للشباب، وحصل على 8 جوائز عالمية، بالإضافة إلى 9 شهادات للدكتوراه ومجموع كليهما 17.