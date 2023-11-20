الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: تكثيف التفتيش الصيدلي على 428 منشأة صحية خلال أكتوبر

جانب من التفتيش
جانب من التفتيش

أشاد د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الصيادلة تحت إشراف الدكتورة إيمان عبد الله، مدير الإدارة العامة للصيدلة، لاسيما فى تكثيف المرور والتفتيش الدوائي.

كشفت د.رشا نور الدين، مدير إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي أن الإدارة قامت خلال أكتوبر بالمرور المفاجئ على 428 من المنشآت الصحية التي تشمل 30 من المستشفيات الحكومية ونحو 339 من المراكز الطبية والوحدات الصحية، بجانب 24 مكتب صحة و10 من مراكز رعاية الطفل و22 مؤسسة حكومية برفقة الجهات الرقابية.

أضافت أنه تم تدريب 100 من الصيادلة على B-SAC (COHORT- 7 AMS CAPA) مع منظمة الصحة العالمية علاوة على 35 صيدليًا على ترشيد استهلاك المضادات الحيويه ASP، كما نظمت الإدارة مسابقه لاختيار مفتشي الصيدلية الاكلينيكية بالإدارة العامة للصيدلة تحت اشراف لجنة من الادارة المركزية لشؤون الصيدلة. 

جانب من التفتيش
جانب من التفتيش
IMG-20231120-WA0012
IMG-20231120-WA0012
IMG-20231120-WA0012
IMG-20231120-WA0012
شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية تكثيف المرور والتفتيش الدوائي

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بطلخا

انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لمقاومة الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

مؤتمر حاشد لدعم السيسي بمشاركة التيار الإصلاحي وحزبي الاتحاد بالدقهلية

دهسها عمدًا.. إعدام شخص تخلص من سيدة بالدقهلية

الإعدام لقاتل حارس مدرسة فى الدقهلية

الحماية المدنية بالدقهلية تتمكن من السيطرة على حريق بشقة سكنية

أحد أهالى المنصورة يطالب الرئيس القادم بضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار

رفع 600 طن قمامة ومخلفات خلال حملة مكبرة بمراكز الدقهلية

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

ميندي يطالب مان سيتي بـ"تعويض مليوني" لعدم دفع راتبه

"النقض" تؤيد إعدام قاتل الأديبة نفيسة قنديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟