صحة الدقهلية: تكثيف التفتيش الصيدلي على 428 منشأة صحية خلال أكتوبر

أشاد د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الصيادلة تحت إشراف الدكتورة إيمان عبد الله، مدير الإدارة العامة للصيدلة، لاسيما فى تكثيف المرور والتفتيش الدوائي.

كشفت د.رشا نور الدين، مدير إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي أن الإدارة قامت خلال أكتوبر بالمرور المفاجئ على 428 من المنشآت الصحية التي تشمل 30 من المستشفيات الحكومية ونحو 339 من المراكز الطبية والوحدات الصحية، بجانب 24 مكتب صحة و10 من مراكز رعاية الطفل و22 مؤسسة حكومية برفقة الجهات الرقابية.

أضافت أنه تم تدريب 100 من الصيادلة على B-SAC (COHORT- 7 AMS CAPA) مع منظمة الصحة العالمية علاوة على 35 صيدليًا على ترشيد استهلاك المضادات الحيويه ASP، كما نظمت الإدارة مسابقه لاختيار مفتشي الصيدلية الاكلينيكية بالإدارة العامة للصيدلة تحت اشراف لجنة من الادارة المركزية لشؤون الصيدلة.

جانب من التفتيش

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