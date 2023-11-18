الآلاف يحتشدون فى المحافظات دعمًا لـ«السيسى»

تستمر القوى السياسية والشعبية الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى عقد مؤتمرات وفعاليات فى مختلف المحافظات، للتوعية بالإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية، وأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المنتظرة.

وتميزت الفعاليات بمشاركة قوية من المرأة وممثلى الكنيسة والأوقاف، وأكد الجميع تأييدهم الرئيس السيسى، الذى حقق الاستقرار لمصر، ويساند القضية الفلسطينية بكل قوة، ويواجه المخطط الذى يسعى لتهجير الفلسطينيين.

الإسكندرية: مشاركون فى مؤتمر «تحالف العمل الأهلى»: جعل مصر دولة قادرة فاعلة.. وأعاد الأمن والاستقرار

نظم «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، مساء أمس الأول، مؤتمرًا جماهيريًا فى مكتبة الإسكندرية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، والتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك تحت عنوان «حكاية وطن.. ما بين الرؤية والإنجاز»، بمشاركة شعبية من كل فئات المجتمع.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة حظيت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، فى ظل الجمهورية الجديدة، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه الكامل للمحافظة، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية على أرضها، لوضعها فى المكانة التى تستحقها؛ باعتبارها «عروس البحر الأبيض المتوسط».

وقال إيهاب زكريا، منسق عام «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» بالإسكندرية، إن الرئيس السيسى حوّل مصر إلى دولة قادرة فاعلة تساند العالم العربى والمنطقة، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر عبارة عن رسالة محبة ودعم لرجل يحمى أرضنا وأبناءنا، وأظهر العديد من القيم الإنسانية فى الكثير من المواقف.

وأضاف: «مصر استطاعت أن تدين وترفض سفك الدم والتهجير القسرى لأهالى فلسطين، وتقف بكل جوارحها مع قضيتهم العادلة وجميع القضايا الإنسانية، تحت قيادة الأب والإنسان الرئيس السيسى». وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية: «ندعم الرئيس السيسى لنستكمل معه المسيرة نحو المستقبل، بعد أن قاد البلاد إلى الأمام، وحقق أمنها واستقرارها».

الدقهلية: أهالى المنصورة يدعمون المرشح الرئاسى: «معًا لمواصلة النجاحات»

احتشد المئات من أهالى مدينة المنصورة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الذى نظمته أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الدقهلية، فى الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى.

وأعلن الحضور عن دعمهم الكامل وتأييدهم المطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات، والعمل على الارتقاء بوطننا الحبيب.

كما نظم حزب «الاتحاد» مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسى، فى معهد «المستقبل»، وصف فيه رضا صقر، رئيس الحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأنه زعيم استثنائى، لم يخف يومًا، وقبل أن يتولى المسئولية أعلن الحرب على أهل الشر، وقرر التدخل لإنقاذ الدولة من السقوط.

بنى سويف: 7 آلاف مواطن يرفعون لافتات التأييد والمبايعة

أقامت أمانة حزب «مستقبل وطن» فى بنى سويف، برئاسة النائب حسام العمدة، داخل مركز شباب «الفشن»، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

حمل المؤتمر عنوان: «إنجازات ومشروعات عملاقة فى ١٠ سنوات على أرض بنى سويف»، وعُرض خلاله أهم إنجازات الدولة فى عهد الرئيس السيسى، بحضور أكثر من ٧ آلاف مواطن، حرصوا على رفع لافتات التأييد.

وقال الدكتور هشام بشير، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إن الدولة نجحت تحت قيادة الرئيس السيسى فى الصمود أمام تحديات خارجية عديدة، مشيرًا إلى أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية، ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

أسيوط: «حماة الوطن»: أعاد لمصر مكانتها وحقق العديد من الإنجازات الداخلية

قال الدكتور شحاتة غريب، منسق عام «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» بأسيوط، عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إن المرحلة الراهنة تحتم على كل وطنى أن يدعم ويؤيد الرئيس السيسى لولاية جديدة، نظرًا للكثير من الأسباب.

وأضاف «غريب»، فى مؤتمر نظمه حزب «حماة الوطن»، فى مركز «ديروط»: «حقق الرئيس السيسى العديد من الإنجازات فى مجالات متنوعة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٢٣، وعلى رأسها مبادراته فى مجال الصحة، وأهمها القضاء على فيروس سى وقوائم الانتظار، إلى جانب المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، فى مجال الحماية الاجتماعية، التى خصصت لها الدولة أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه، لتوفير الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين». وواصل: «على المستوى الخارجى، استطاع الرئيس السيسى أن يعيد لمصر مكانتها وريادتها فى المنطقة، بفضل سياسته التى ترتكز على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وحق كل الشعوب فى التنمية والسلام».

وأتم: «ما يؤكد المبادئ النبيلة للسياسة الخارجية المصرية ما نعيشه الآن تجاه القضية الفلسطينية، وتمسك الرئيس السيسى بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية كحل نهائى، ورفضه تصفية القضية عبر التهجير القسرى للفلسطينيين».

قنا: 3 آلاف سيدة فى أول مؤتمر نسائى بالصعيد

عقد حزب «الحرية المصرى» أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى مركز قوص بمحافظة قنا، بحضور أكثر من ٣ آلاف سيدة من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

وبدأ المؤتمر النسائى بالسلام الوطنى وآيات من القرآن الكريم؛ والوقوف دقيقة حدادًا على الشهداء الفلسطينيين، واستهدف المؤتمر حث وتحفيز المرأة على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان لدعم الرئيس السيسى.

من جهته، شدد عزام حسان، أمين حزب «الحرية المصرى» بمركز قوص، على دعم المرأة الصعيدية للرئيس السيسى.

المنوفية: «مستقبل وطن»: واجه جميع التحديات الكبرى

عقد حزب «مستقبل وطن» أول مؤتمر لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، بحضور النائب حسام الخولى، نائب رئيس الحزب.

ورحب النائب أحمد الخشن، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالمنوفية، بالحضور، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب التنمية الشاملة فى جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

كما دعا النائب حسام الخولى، الشعب المصرى، إلى دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليعرف العالم كله قدر محبتنا للقيادة السياسية.

أسوان: رجال دين: مواقفه تجاه غزة مشرفة.. ونسانده لاستكمال البناء

نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة أسوان المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات، بساحة مصنع كيما بمدينة أسوان، بحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية، فيما أكد الشيخ محمد عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق شيخ مشايخ الطرق الصوفية بأسوان، دعم القيادة السياسية فى موقفها تجاه غزة، ودعم الرئيس السيسى لتطوير الخطاب الدينى، لافتًا إلى أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

كما تناول القمص موسى رفلة، راعى كنيسة بنبان، أهم إنجازات الرئيس ودعمه فى مواقفه الخارجية والداخلية، مؤكدًا تأييده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدًا بجهوده فى تحقيق التقدم والاستقرار فى مصر.