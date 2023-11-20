الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023| الرابط والخطوات

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023، لمن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 التي تبدأ في ديسمبر المقبل للمصريين في الداخل وفق الجدول الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023.

رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023

يمكنك للناخبين الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg اضغط على أيقونة "الاستعلام عن موقفك الانتخابي". أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر "بحث". ستظهر لك بياناتك الانتخابية، بما في ذلك اسمك ورقمك القومي وعنوانك ولجنة الانتخاب الخاصة بك.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة أخرى لـ الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023 بالموبايل ، وذلك من خلال تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال متجر التطبيقات على هاتفك الذكي، ثم افتح التطبيق واضغط على أيقونة "الاستعلام عن موقفك الانتخابي"، أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك، اضغط على زر "بحث"، ستظهر لك بياناتك الانتخابية، بما في ذلك اسمك ورقمك القومي وعنوانك ولجنة الانتخاب الخاصة بك.

متى موعد الانتخابات الرئاسية المصرية؟

من المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية المصرية في يومي الأحد والاثنين، الموافقين 10 و11 ديسمبر 2023، وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأحد 20 نوفمبر 2023، عن فتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وبدأت الحملة الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، وتستمر لمدة 30 يومًا، وتنتهي يوم 7 ديسمبر 2023.

ضمت القائمة النهائية للمرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 4 مرشحين وهم، عبد الفتاح سعيد حسين السيسي مستقل، حازم سليمان عمر حزب الشعب الجمهوري، عبد السند يمامة حزب الوفد الجديد، فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.