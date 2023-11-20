الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023| الرابط والخطوات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023، لمن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024  التي تبدأ في ديسمبر المقبل للمصريين في الداخل وفق الجدول الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023.

رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023

 

يمكنك  للناخبين الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باتباع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg
  2. اضغط على أيقونة "الاستعلام عن موقفك الانتخابي".
  3. أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك.
  4. اضغط على زر "بحث".
  5. ستظهر لك بياناتك الانتخابية، بما في ذلك اسمك ورقمك القومي وعنوانك ولجنة الانتخاب الخاصة بك.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة أخرى  لـ الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023  بالموبايل  ، وذلك من خلال تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال متجر التطبيقات على هاتفك الذكي، ثم افتح التطبيق واضغط على أيقونة "الاستعلام عن موقفك الانتخابي"، أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك، اضغط على زر "بحث"، ستظهر لك بياناتك الانتخابية، بما في ذلك اسمك ورقمك القومي وعنوانك ولجنة الانتخاب الخاصة بك.

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع اللجنة العليا

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي .. وكيفية تغييرها

متى موعد الانتخابات الرئاسية المصرية؟

من المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية المصرية في يومي الأحد والاثنين، الموافقين 10 و11 ديسمبر 2023، وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأحد 20 نوفمبر 2023، عن فتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وبدأت الحملة الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، وتستمر لمدة 30 يومًا، وتنتهي يوم 7 ديسمبر 2023.

ضمت القائمة النهائية للمرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 4 مرشحين وهم، عبد الفتاح سعيد حسين السيسي مستقل، حازم سليمان عمر حزب الشعب الجمهوري، عبد السند يمامة حزب الوفد الجديد، فريد زهران   الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

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الانتخابات الرئاسية.. طريقة الاستعلام عن لجان الناخبين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

لاستعلام عن لجنتك الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2023 بالموبايل موعد الانتخابات الرئاسية مرشحون للانتخابات الرئاسية

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