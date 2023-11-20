"البورصة" تعلن موعد نهاية حق توزيع كوبون الزيوت المستخلصة

قالت البورصة المصرية، انتهاء الحق في التوزيع النقدي لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بإغلاق جلسة يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر المقبل.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم الأثنين، إنه تقرر توزيع كوبون الزيوت المستخلصة رقم (19) بواقع 0.090 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل.



ويشار إلى أن الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سجّلت أرباحًا بلغت نحو 24.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بقيمة 17.37 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



وارتفعت إيرادات الزيوت المستخلصة خلال العام المالي الماضي إلى 3.62 مليار جنيه، مقابل 2.82 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.