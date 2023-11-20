الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البورصة" تعلن موعد نهاية حق توزيع كوبون الزيوت المستخلصة

البورصة
البورصة

قالت البورصة المصرية، انتهاء الحق في التوزيع النقدي لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بإغلاق جلسة يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر المقبل.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم الأثنين، إنه تقرر توزيع كوبون الزيوت المستخلصة رقم (19) بواقع 0.090 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل.

ويشار إلى أن الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سجّلت أرباحًا بلغت نحو 24.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بقيمة 17.37 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الزيوت المستخلصة خلال العام المالي الماضي إلى 3.62 مليار جنيه، مقابل 2.82 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

البورصة البورصة المصرية الافصاحات بورصة الاقتصاد

مواد متعلقة

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم النيل للأدوية بقيمة 5.45 مليون جنيه

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

بيراميدز يصدم الأهلي ويمدد عقد نجم الفريق (خاص)

استقبال 28 طفلًا فلسطينيًا.. والدة أحد الأطفال: "مصر أفضل مكان على وجه الأرض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟