الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دخول 160 من مزدوجى الجنسية لمعبر رفح قادمين من غزة

جريدة الدستور

أفادت فضائية "إكسترانيوز" بدخول أكثر من 3 حافلات تقل أكثر من 160 من مزدوجي الجنسية، قادمة من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وصول 9 مصابين فلسطينيين لمعبر رفح تمهيدًا لعلاجهم فى مصر 

ووصل منذ قليل مصابون فلسطينيون وبعض المرافقين لهم لمعبر رفح تمهيدًا لعلاجهم فى مصر لنقلهم إلى مستشفيات الشيخ زويد وبئر العبد والعريش العام يصل عددهم إلى 9 مصابين، مؤكدة أن هناك بعض المصابين سيتوجهون إلى مستشفيات الإسماعيلية والقاهرة.

واصطفت سيارات الإسعاف المصرية المُجهزة وسط استعدادات مكثفة لاستقبال المصابين في معبر رفح قادمين من قطاع غزة؛ لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

عبور شاحنتى وقود إضافيتين إلى قطاع غزة

وفي وقت سابق، تم عبور شاحنتى وقود إضافيتين إلى قطاع غزة عبر المعبر، بعد دخول 200 ألف لتر من الوقود للقطاع، حيث يأتي ذلك فى ظل وجود تدفق مستمر من الوقود من الجانب المصري إلى القطاع.

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