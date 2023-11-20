الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ابن بني سويف يفوز بذهبية الخطف في بطولة رفع الأثقال "ناشئين"

اللاعب
اللاعب

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولى الشباب والرياضة بفوز ابن بني سويف محمد عبد المنعم سيد  لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال "ناشئين" وابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على الميدالية الذهبية فى الخطف فى بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين التي تستضيفها بالمكسيك خلال الفترة من 13 إلى 24 نوفمبر.

وأضاف هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة أن اللاعب أحد عناصر منتخب مصر للنأشئين في رياضة رفع الأثقال، ابن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، ويدربه الكابتن إسماعيل السنوسي، الكابتن يوسف شلالى "مدربا المنتخب"، ومدير المشروع ببنى سويف الكابتن إيمان حسين.

بني سويف رفع الأثقال الناشئين محافظ بني سويف بطولة العالم

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