كيف تحمى نفسك من ظاهرة تساقط الشعر بطرق سليمة؟

تٌعد ظاهرة تساقط الشعر من أبرز الظواهر التى تجعل الفتيات فى حالة نفسية سيئة، وتأتى هذه الظاهرة بسبب عادات الأكل ونمط الحياة غير المنتظمة، حيث أصبح تساقط الشعر ظاهرة شائعة حيث يعد فقدان بعض خصلات الشعر بانتظام أمرًا شائعًا ولكن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مدعاة للقلق.

مجموعة متنوعة من العوامل قد تكون السبب فى ضلك مثل عادات الأكل السيئة أو تغيرات نمط الحياة أو المشكلات الوراثية في بعض الحالات.

في مقابلة مع HT Lifestyle، قالت د.شيرين فورتادو استشاري أول طب الأمراض الجلدية والتجميلية في مستشفى أستر سي إم آي أنه يمكن علاج تساقط الشعر بطرق متعددة غير جراحية مثل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي تم إثباتها واعتمادها سريريًاـ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن أقراص وأمصال تحفيز الشعر فعالة أيضًا.

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أضافت:“الميزوثيرابي هو إجراء غير جراحي آخر يساعد على وقف تساقط الشعر خلال هذا العلاج، يتم حقن المصل المغذي في طبقات الجلد حول بصيلات الشعر؛ وتقع هذه الطبقة بين أنسجة الجلد وطبقة الدهون وهذا العلاج مناسب للجميع بغض النظر عن الجنس وهو مفيد بنفس القدر حيث يتم توصيل مزيج من المركبات المختلفة، بما في ذلك المستخلصات النباتية والمواد المغذية والإنزيمات والفيتامينات والأحماض الأمينية وغيرها من المكونات النشطة بيولوجيًا، طوال فترة العلاج إلى طبقات الجلد".

فيما أكد د.بي إل جانجيد، طبيب الأمراض الجلدية وجراح زراعة الشعر ومؤسس عيادة SkinQure في ساكيت بنيودلهي، أن الكثير منا يعانون الآن من تساقط الشعر في سن مبكرة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك خيارات نمط الحياة غير الصحية وسوء التغذية والمشاكل الطبية ولكن بفضل التقدم في الطب، يمكن الآن السيطرة على تساقط الشعر بمساعدة العلاجات.

وقال:“إن الميزوثيرابي، والبلازما الغنية بالصفائح الدموية، وGFC، والعلاج بالخلايا الجذعية، هي بعض من علاجات نمو الشعر غير الجراحية التي تحظى بشعبية كبيرة وغالبًا ما تستخدم مع أدوية وعلاجات أخرى علاجات تساقط الشعر غير الجراحية هي تقنية غير مؤلمة لإعادة نمو الشعر فهو لا يترك أي ندبات خلفه ويساعد على استعادة الشعر أو إعطاء مظهر أكثر كثافة وكثافة للشعر".