نصائح للصحة النفسية لتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية

إن الحوادث المأساوية التي يتعرض لها الشباب الذين يعانون من أحداث قلبية مميتة أثناء الأنشطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا تثير قلقًا عميقًا، وتسلط الضوء على أهمية فهم ما يمكن أن يضعف قلوب الشباب، حيث يمكن أن تساهم عوامل مختلفة في مثل هذه الأحداث المؤسفة، وفي حين أنه من الصعب تحديد سبب واحد بدون تقارير طبية محددة.

فيما يلي نصائح الصحة العقلية التي يمكن أن تساعد في تقليل الإصابة بأمراض القلب كما اقترحها الدكتور إندرانيل.

التنفس العميق: يرتبط التوتر المزمن بأمراض القلب. يمكن لتقنيات إدارة التوتر، مثل اليقظة الذهنية والتأمل وتمارين التنفس العميق، أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

الرعاية الذاتية: تم ربط القلق والاكتئاب بأمراض القلب. يعد طلب المساعدة المهنية وممارسة استراتيجيات الرعاية الذاتية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العقلية والقلبية.

اليوجا: أظهرت الأبحاث أن اليوغا يمكن أن تقلل من مستويات التوتر، وتخفض ضغط الدم، وتحسن مستويات الدهون. إن الجمع بين الأوضاع البدنية وتمارين التنفس والتأمل في اليوغا يمكن أن يساهم في صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.

اليقظة والاسترخاء: الجانب التأملي لليوجا يعزز اليقظة والاسترخاء، مما يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الجهاز العصبي اللاإرادي ويقلل الالتهاب الناجم عن التوتر، والذي يساهم في أمراض القلب.

وبما أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة، فإن هذه التدابير ليست مجرد توصيات؛ فهي مكونات أساسية لحياة صحية.

كيفية المحافظة على صحة القلب

التعديلات الغذائية: اتباع نظام غذائي صحي للقلب أمر بالغ الأهمية. توصي جمعية القلب الأمريكية باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبروتينات الخالية من الدهون. وقد أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يركز على هذه الأطعمة، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. تم ربط تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول بتصلب الشرايين، وهو مقدمة لأمراض القلب، وبالتالي يجب الحد منه.

النشاط البدني المنتظم: التمرين المنتظم هو حجر الزاوية في صحة القلب. تقترح الكلية الأمريكية لأمراض القلب ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة أو 75 دقيقة أسبوعيًا من الأنشطة الهوائية شديدة الشدة. تعمل التمارين الرياضية على خفض ضغط الدم، وتقوية عضلة القلب، وتساعد في الحفاظ على وزن صحي، وكل منها عامل حيوي في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

على الرغم من أن اليوغا غالبًا ما تُعتبر شكلاً من أشكال تدريب المرونة والقوة، إلا أنها يمكن أن تساهم أيضًا في اللياقة البدنية للفرد اعتمادًا على نوع الممارسة. على سبيل المثال، تتضمن يوغا فينياسا أو أشتانغا تسلسلات متواصلة من الأوضاع المرتبطة بالتنفس، والتي يمكن أن ترفع معدل ضربات القلب إلى النطاق الهوائي.

إدارة الوزن: تعتبر السمنة عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يساعد الجمع بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة في تحقيق الوزن الصحي والحفاظ عليه. يعد مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر من التدابير المفيدة لتوجيه أهداف إدارة الوزن.

الإقلاع عن التدخين : الإقلاع عن التدخين أمر بالغ الأهمية. يحتوي دخان التبغ على مكونات يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية، مما يؤدي إلى أمراض القلب. الإقلاع عن التدخين له فائدة فورية وطويلة الأجل لصحة القلب.

التدخلات الطبية

الفحوصات الصحية المنتظمة: يمكن للفحوصات المنتظمة اكتشاف مشاكل القلب والأوعية الدموية مبكرًا. يعد فحص ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وفحص مرض السكري أمرًا ضروريًا لأنها مؤشرات أولية لخطر الإصابة بأمراض القلب.

الالتزام بالأدوية: بالنسبة لأولئك المعرضين بالفعل للخطر أو الذين يعانون من أمراض القلب، يعد الالتزام بالأدوية الموصوفة أمرًا حيويًا، تلعب الأدوية مثل الستاتينات والأسبرين وخافضات ضغط الدم ومضادات التخثر دورًا مهمًا في الوقاية من النوبات القلبية وإدارة أمراض القلب.

إدارة الأمراض المصاحبة: يجب إدارة حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول بقوة لأنها من المساهمين الرئيسيين في أمراض القلب. يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة والأدوية والمراقبة المنتظمة في السيطرة على هذه الحالات.