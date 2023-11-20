البنك المركزي: ارتفاع أعداد محافظ الهاتف المحمول لـ36 مليون

قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزى المصري أولى أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية، حيث نجح فى إطلاق منظومة محافظ الهاتف المحمول عام 2017.

وأضاف “أبو النجا” خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالى PAFIX، المقام ضمن فعاليات، المعرض المؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا "كايرو أى سيتى 2023"، ان عدد المحافظ علي الهاتف المحمول قفزت إلى أكثر من 36 مليون محفظة في الوقت الحالي، وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات "ميزة" فى ديسمبر عام 2018، وساهمت فى زيادة عدد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري.

وأوضح "أبو النجا" أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة، بدءًا من الفكرة وحتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة، حيث أطلق مبادرة درَّبَت 7 آلاف طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، وبالشراكة مع 18 بنكًا من العاملين بالسوق المحلي.

وتابع "أبو النجا" أن البنك المركزي أطلق مبادرة أخرى لدعم رواد التكنولوجيا المالية في الأقاليم، تشمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية، تسمح لرواد الأعمال بتجربة التطبيق المبتكر.

كما أطلق البنك المركزى المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وتطبيقات "انستا باي" فى مارس عام 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات الرقمية، والتى يستند إليها البنك المركزى فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء "انستا باي" أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزى فى التوسع بجهود الدفع الإلكترونية عن زيادة كبيرة فى أعداد نقاط البيع الإلكترونية لأكثر من 1.2 مليون نقطة بيع، وأعداد الصراف الآلى إلى 23 ألف ماكينة.

وأضاف أن البنك المركزى المصرى أطلق أيضًا قواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية فى فبراير عام 2023، والذى بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل أبل باى، وسامسونج باى، وكذلك شركات التكنولوجيا المالية الذى بدوره سيؤدى إلى خلق حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.